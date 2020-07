Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Ludwigstraße (Mitte) eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, erbeutete der Täter einen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773.