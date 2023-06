Ein Unbekannter ist laut Polizei am frühen Donnerstag zwischen 5 und 7.45 Uhr in eine Gaststätte im Lagerplatzweg (Hemshof) eingebrochen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.