In die Gaststätte eines Tennisclubs in der Weiherstraße (Friesenheim) ist laut Polizei in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Aus einem Zigarettenautomaten, der sich im Lokal befindet, entwendeten die bislang unbekannten Täter diverse Packungen sowie Bargeld. Außerdem wurde ein Laptop gestohlen. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

In der Georg-Büchner-Straße in Süd wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag ein Kellerverschlag aufgebrochen. Aus der Parzelle wurde Werkzeug im Wert von geschätzten 500 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2122 oder 963-2773 entgegen.