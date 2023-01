Unbekannte sind laut Polizei zwischen 21. und 22. Januar in mehrere Gartenparzellen und Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Teichgasse (Friesenheim) eingebrochen. Was genau gestohlen wurde und die Schadenshöhe sind bislang noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.