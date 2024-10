Zwei große Baukräne sind in der Friesenheimer Sternstraße schon von weitem sichtbar. An der Kreuzung zur Bexbacher Straße entsteht ein gestaffeltes Mehrfamilienwohnhaus mit vier Eingängen. Insgesamt sind 46 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen geplant, davon 22 altersgerecht. Bauherr ist das Gemeinnützige Siedlungswerk Speyer, das für das Projekt Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro veranschlagt. Ortsvorsteher Thorsten Ralle (CDU) sieht darin einen Zugewinn für den Stadtteil, in dem ja auch Wohnungsnot herrsche. „Besonders positiv ist, dass tatsächlich gebaut wird und nicht nur projektiert wie an anderen Stellen in Friesenheim.“ Genehmigt wurde der Bau im November des vergangenen Jahres, als noch Abrissarbeiten anstanden. Gebaut wird mittlerweile seit einem halben Jahr. Die offizielle Grundsteinlegung ist am 8. November.