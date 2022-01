Nach einer Unfallflucht in der Stadtmitte am Sonntag sucht die Polizei Zeugen. Ein Unbekannter ist vor 13.50 Uhr in einen schwarzen Daihatsu eingestiegen, der in der Maxstraße abgestellt war. Laut Polizei hatte der Autobesitzer die Tür offen gelassen, auch der Schlüssel befand sich im Fahrzeug. Am Rathausplatz verursachte der „Auto-Entführer“ dann einen Unfall: Er fuhr den Pkw an einem Stein fest und konnte nicht weiterfahren. Laut Polizei flüchtete die Person, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und zur Spurensuche sichergestellt. Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-2122.