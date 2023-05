Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in eine Eisdiele in der Oppauer Straße (Edigheim) eingebrochen. Aus den Räumen wurden 20 Euro Bargeld sowie ein Smartphone und ein Laptop entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.

Gescheitert ist dagegen am Mittwoch kurz vor Mitternacht ein Einbruch in eine Pizzeria in der Oppauer Oberlinstraße. Zwei Unbekannte wurden vermutlich von darüber lebenden Bewohnern gestört und flüchteten ohne Beute. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.