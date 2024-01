Aus bislang noch unbekannter Ursache ist am frühen Freitagmorgen gegen 5 Uhr ein Restmüllcontainer in der Fressgasse in der Mannheimer City in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Behältnis bereits lichterloh. Ob der Container mutwillig angezündet wurde oder ob das Feuer fahrlässig entstand, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.