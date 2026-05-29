Die Mannheimer Sängerin Juliana Blumenschein möchte auf ihrem neuen Album, für das gerade eine Crowdfunding-Kampagne läuft, brasilianische Frauenstimmen hörbar machen.

Ob sie das Album machen wird oder nicht – das ist nicht die Frage. Gemeinsam mit ihrem Quintett und drei Singer-Songwriterinnen aus der brasilianischen Küstenstadt Salvador da Bahia hat Juliana Blumenschein die Songs für „Constelação Feminina“ schon fertig aufgenommen. Möglich war die Produktion dank einer Förderung der Initiative für Musik. Nun möchte Blumenschein bis zum 26. Juni mit einer Kampagne auf der Crowdfunding-Plattform Startnext 7000 Euro einsammeln, um die Musik auch in Form von Vinyl und CD veröffentlichen, professionelle Promotion finanzieren und im Herbst auf Tour gehen zu können. Das Release-Konzert soll am 1. Oktober im Jazzclub Ella & Louis in Mannheim stattfinden, in Kaiserslautern wird sie am 12. November auftreten.

„Ich hatte schon länger die Idee, Musik von Komponistinnen zu veröffentlichen“, sagt die 34-Jährige im RHEINPFALZ-Gespräch. „Es gibt so tolle Musik von Frauen, die auch ich kaum kannte, bevor ich danach geforscht habe. Als mir das klar geworden ist, bin ich richtig erschrocken.“ Auf dem Album werden die Hälfte der Nummern von Blumenschein und ihren Mitmusikerinnen und -musikern stammen, die andere Hälfte werden Coversongs sein. Und die decken eine große Bandbreite ab, zeitlich, musikalisch und inhaltlich. Blumenschein singt den Klassiker „Corta jaca“ von Chiquinha Gonzaga (1847-1935) und würdigt auch die jüngeren Komponistinnen Dona Ivone Lara (1922-2018), Tania Maria und Joyce Moreno (beide 1948 geboren) und Fátima Guedes (Jahrgang 1958).

Tiefe Themen, leichte Melodien

Die portugiesischen Texte zu der beschwingten Musik – die erzählen doch sicher alle vom unbeschwerten Strandleben an einem Sommertag? Juliana Blumenschein lacht. „Es geht in den Songs um Stärke, Verletzlichkeit und soziale Wunden“, sagt die Musikerin. „Und generell immer wieder um Umbrüche.“ Das aber, sagt sie, sei charakteristisch für die brasilianische Musik: tiefe Themen mit leichten Melodien zu verbinden. Und überhaupt sei es etwas typisch Brasilianisches, mit Schwierigkeiten positiv umzugehen.

Die deutsche und die brasilianische Mentalität: Juliana Blumenschein kennt beides seit ihrer frühesten Kindheit. Als Tochter zweier brasilianischer Musiker, die sich 1982 zur Auswanderung nach Deutschland – woher die Vorfahren auf väterlicher Seite gekommen waren – entschlossen hatten, wurde Blumenschein 1992 in Freiburg geboren. Sie wuchs in Bad Schönborn auf und lebt seit 2013 in Mannheim, wo sie an der Musikhochschule Jazzgesang studierte und sich als stellvertretende Vorsitzende beim Verein IG Jazz engagiert. Dank eines Austauschprogramms, das die Mannheimer Hochschule mit den Kollegen in Brasilien pflegt, konnte sie 2015 ein halbes Jahr in Salvador de Bahia studieren. „Der Austausch ist für meine Arbeit sehr prägend“, sagt Blumenschein. Auch ihre drei brasilianischen Kolleginnen (und Freundinnen) Aiace, Angela Vellosa und Isa Meirelles, mit denen sie beim neuen Album zusammenarbeitet, lernte sie durch das Austauschprogramm kennen.

Erfahrungen mit Crowdfunding

„Constelação Feminina“ ist Blumenscheins drittes Album nach „A Vida“ (2021) und „In Between“ mit dem auch in ihrem Quintett spielenden Gitarristen Florin Küppers (2023). Schon bei ihrem Debüt setzte die Sängerin auf Crowdfunding. „CD-Verkäufe sind rückläufig, und durch Streaming allein kann man die Kosten einfach nicht einspielen“, sagt sie. Und betont, dass Crowdfunding mehr bedeutet, als Spenden zu sammeln. „Jeder, der etwas gibt, erhält auch eine Gegenleistung.“ So bekommt man für 100 Euro eine einstündige Gesangsstunde und für 600 Euro ein privates Solo-Konzert.

Termin

Das Duo Blumenschein-Küppers ist am Mittwoch, 3. Juni, 20 Uhr, auf der Burg Battenberg zu erleben.

