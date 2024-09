Ein 37-jähriger Angeklagter soll eine Frau zwischen November 2023 und März 2024 mehrfach angegriffen und sie bestohlen haben, nachdem sie ein intimes Verhältnis mit ihm beenden wollte. Unter anderem lauerte er ihr auf, schnitt ihr die Haare ab und verletzte sie mit Pfefferspray. Prozessauftakt ist am Dienstag, 10. September, am Landgericht Frankenthal.

Der 37-Jährige und die Frau hatten sich bei einem gemeinsamen Krankenhausaufenthalt kennengelernt und sind laut Gericht ein freundschaftliches, intimes Verhältnis eingegangen. Den Wunsch der Frau, das Verhältnis nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zu beenden, habe der Mann nicht akzeptiert. Er habe die Frau immer wieder gegen ihren Willen angerufen und vor ihrer Arbeitsstätte sowie an ihrer Wohnung in Ludwigshafen aufgesucht. Der 37-Jährige sei mehrmals unerlaubt in die Wohnung der Frau gegangen und habe unter anderem ihre Smartwatch gestohlen.

Geldbeutel samt Bargeld gestohlen

Später habe er sie auf dem Weg zu ihrer Wohnung geboxt und gedroht, sie zu vergewaltigen und zu töten. Er habe außerdem den Briefkasten der Frau zerstört, die ihn letztlich anzeigte. Danach soll er ihr in einer Tiefgarage aufgelauert, ihr dort eine Fleischgabel an den Hals gehalten und ihre Haare abgeschnitten haben. Weiter habe er ihr Pfefferspray in die Augen gesprüht und anschließend den Geldbeutel samt Bargeld gestohlen, teilt das Gericht mit.

Mehrere Anklagepunkte

Insgesamt soll er in sechs Fällen strafbare Handlungen zum Nachteil der Frau begangen haben, wie es in der Anklage heißt. Die Anklage lautet unter anderem auf Raub. Laut Staatsanwaltschaft leidet der nicht vorbestrafte Angeklagte unter einer psychischen Erkrankung. Er sei daher nur eingeschränkt schuldfähig. Er ist derzeit vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Für den Prozess sind nach dem Auftakt am Dienstag, 10. September, drei Folgetermine angesetzt.