Wegen der schwierigen Erschließung von Baugrundstücken im Bereich des Ludwigs-Quartiers in Süd müssen drei Bäume in der Rheinallee entfernt werden. Das hat das Bauunternehmen Weisenburger mitgeteilt. Alternative Lösungen seien geprüft worden, könnten aufgrund der verkehrlichen Situation in diesem Bereich aber nicht durchgeführt werden. In Abstimmung mit der Stadt sei deshalb die Entfernung von drei 13 Jahre alten Linden beschlossen worden. Diese sollen nach Abschluss der Baumaßnahmen durch gleichwertige hochwertige Bäume ersetzt werden. Die Kosten hierfür trage die Weisenburger Bau GmbH, die auf dem Baufeld C im Ludwigs-Quartier ein gemischt genutztes Wohnquartier erstellt. Die geplante Entfernung der drei Bäume durch den Bereich Grünflächen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen werde insgesamt sechs Arbeitstage in Anspruch nehmen und soll Mitte bis Ende Mai erfolgen.