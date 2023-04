Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wartungsarbeiten an den Fernwärmeleitungen sorgen in der Pfingstweide für Ärger. RHEINPFALZ-Leser Stefan Jugel kritisiert, dass am Samstag sein Haus in der Dubliner Straße von 8 bis 22 Uhr nicht beheizt werden kann. Außer Jugel sind auch zahlreiche weitere Haushalte in der Pfingstweide betroffen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) bedaueren die Unahmlichkeiten und verweisen darauf, dass die Arbeiten unumgänglich seien.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilt das Unternehmen mit, dass es dazu keine Alternative gebe, weil ansonsten weitaus längere Ausfälle der Fernwärme zu befürchten wären.