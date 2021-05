Das neue Dorf mitten in der Stadt, das demnächst auf einer Grünfläche zwischen dem Heinrich-Pesch-Haus und Oggersheim entstehen soll, interessiert viele Menschen. Über ähnliche Projekte, die es andernorts schon gibt, und die Menschen, die bald in den neuen Häusern leben werden, haben wir mit Ulrike Gentner gesprochen, die das Siedlungskonzept maßgeblich gestaltet.

Frau Gentner, wie groß ist das Interesse an der Heinrich-Pesch-Siedlung? Gibt es womöglich schon Wartelisten?

Wir haben eine umfangreiche Liste von Interessierten, die wir seit der Vorstellung des Projekts führen, und werden diese in Abstimmung mit den Interessierten an die Investoren weiterleiten, die letztlich vermieten. Die Interessierten wissen, dass wir auf sie zukommen, sobald die Planungen fortgeschritten sind.

Können Sie das genauer beziffern? Sind es mehrere Hundert Interessenten – oder vielleicht sogar noch mehr?

Ja, es sind mehrere Hundert. Anfangs haben uns viele Menschen direkt angesprochen. Mittels eines Fragebogens können die interessierten Menschen ihre Bedarfe nennen. Inzwischen ist der Verteiler groß. Aber wir sind offen für Anfragen.

Bisher gibt es zwar eine Liste, in sich Interessierte eintragen können, aber es ist gibt noch keine konkreten Häuser und Wohnungen zur Miete oder zum Kauf, auf die man sich bewerben kann.

Richtig. So weit sind wir noch nicht. Es werden noch keine Wohneinheiten vergeben. Als Beispiel kann ich eine ältere verwitwete Dame nennen, die möchte gern ihr eigenes Haus verkaufen, das sie im Moment allein bewohnt, nachdem die Kinder ausgezogen sind. Sie interessiert sich wieder für Eigentum und informiert sich, was die Pesch-Siedlung für sie tatsächlich so attraktiv macht. Ebenso fragen Familien und weitere Personen an. Aber das braucht noch etwas Zeit.

Gibt es konkrete Vorbilder in anderen Städten, an denen sich Ihre Pläne orientieren, und die als Blaupause für die Pesch-Siedlung dienen können?

Im März 2018 hat unsere „Kerngruppe Soziales“ mit Experten verstärkt mit den Sozialplanungen begonnen. Damals haben wir auch damit angefangen, aus verschiedenen Quartieren in anderen Städten sogenannte Gelingens-Faktoren herauszuarbeiten. Denn wir wollten Prinzipien des Zusammenlebens erstellen, das heißt, wie es gehen kann, dass wir nicht nur Häuser und Wohnungen bauen, sondern dass das neue intergenerationelle, inklusive und interkulturelle Viertel schließlich ein „urbanes“ Dorf wird. Wir haben uns zum Beispiel das „Schammatdorf“ in Trier angeschaut. Das ist allerdings mit 250 Bewohnern deutlich kleiner als unser Projekt.

Das kennen vielleicht auch einige Ludwigshafener dem Namen nach, weil die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin dort lebt und dem Dorf damit eine gewisse Popularität verschafft hat.

So ist es. Dort gibt es einen starken Akzent auf dem solidarischen Miteinanderwohnen und beim Thema „gute Nachbarschaft“. Wir haben die Idee der Höfe übernommen. Die Gebäude sind so angelegt, dass es Innenhöfe gibt, die Kommunikation und Begegnung fördern. Daher sehen wir das auch für einen Teil unserer Gebäude vor. Auch das Thema selbstbestimmtes Leben und Wohnen wie Dorfaktivitäten haben wir dort reflektiert. Zudem hat auch das Schammatdorf einen katholischen Bezug, da die Benediktiner Abtei St. Matthias Träger des Projekts ist. Trotzdem spielt die religiöse Orientierung der Bewohner keine Rolle bei der Frage, ob jemand dort einziehen darf oder nicht.

Gibt es weitere Vorbilder?

Ja, ich war auch in der „Sargfabrik“ in Wien mit derzeit 150 Erwachsenen und 60 Kindern und Jugendlichen. Die heißt wirklich so, da aus einer ehemaligen Sargfabrik in den 1990er-Jahren Österreichs größtes selbstverwaltetes Wohn- und Kulturprojekt umgesetzt wurde. Man bemerkt schon an der Art des Gebäudes mit der orangefarbenen Fassade inmitten der anderen Häusern, dass hier das Zusammenleben besonders ist. Sie wollen auch ein Dorf in der Stadt sein und stellen zum Beispiel ein eigenes Bildungs- und Kulturprojekt auf die Beine. Dort gibt es einen wunderschönen Dachgarten. Als ich dort zu Besuch war, reiften gerade die Kiwis. Ich habe mich gefragt: Wer erntet diese Kiwis? Da schaute mich meine Gesprächspartnerin überrascht an und sagte: Na, jeder, der halt eine Kiwi möchte. Da habe ich verstanden, dass die Betreuung der Gartenanlage gemeinschaftlich und ehrenamtlich geregelt ist. Diese Ideensammlung war inspirierend, auch wenn nur manches für die Heinrich-Pesch-Siedlung möglich ist. Ich bin optimistisch, dass sich hier ein Sozialraum entwickelt, in dem Menschen das Zusammenleben auf eine gute Weise miteinander gestalten können. Auch in Freiburg haben wir das teilweise autofreie „Quartier Vauban“ mit 5600 Einwohnern, die „Genossenschaft Kalkbreite“ in Zürich und ähnliche Quartiere gesichtet und gefragt, wie das Zusammenleben dort nachhaltig gelingt.

Lassen sich all diese Quartiere denn mit der Pesch-Siedlung vergleichen?

Nicht ganz, denn sie sind alle kleiner oder größer. Für die Dimension, die wir planen, gibt es kein direktes Vorbild.

Bedeutet das, dass die Menschen, die in den nächsten Jahren in die Pesch-Siedlung einziehen, eine bestimmte Gesinnung mitbringen müssen? Wie wollen Sie es schaffen, dass die Bewohner die nötige Offenheit für dieses Miteinander haben werden?

Wir wollen keinesfalls eine Sozialdiktatur oder gar einen Gesinnungstest. Wohnen ist in jeder Gesellschaft ja gekoppelt an Generationen und Lebens- wie Familienformen mit unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen. Unser sozialpolitisches Ziel ist es, eine gute Durchmischung zu erreichen. Daher planen wir auch einen Mix an Bau- und Wohnungsgrößen. Unser Label lautet „Miteinander wohnen und leben, lernen und arbeiten“. Aber es muss auch persönliche Freiräume geben. Das hängt von der individuellen Lebenssituation ab. Beides ist legitim. Eine gute Nachbarschaft wünschen sich viele Menschen. Mit freundlichem Grüßen sind viele Stadtbewohner zufrieden, manche wünschen sich jedoch auch tiefer gehende Kontakte mit den Menschen in ihrer Nachbarschaft. In einer interkulturellen und älter werdenden Gesellschaft, die sich schnell wandelt, werden soziale Kontakte im Stadtquartier wichtiger.

Wie wollen Sie das ausbalancieren?

Uns geht es um Vielfalt. Wir wollen nicht, dass Arm und Reich in der Stadtgesellschaft auseinanderdriften und jeder unter seinesgleichen bleibt. Wir wollen zeigen, dass es miteinander geht. Das ist eine große Herausforderung. Wir können für diese Idee werben. Beteiligung spielt dabei eine große Rolle. Und es braucht förderliche Strukturen und Angebote, eine passende Architektur und engagierte Menschen.

Die Pesch-Siedlung soll professionell mit einem Quartiersmanagement organisiert werden?

Genau. Es geht um Gemeinschaft, Vielfalt und Miteinander. Dafür braucht es Steuerung. Dafür soll das Quartiersmanagement von Anfang an sorgen. Außerdem wollen wir eine Art „Siedlungsverein“ gründen, damit sich die Bewohner selbstständig um ihre gemeinsamen Belange engagieren können. Der Verein kann eine Plattform für gemeinschaftliche Aktivitäten und gute Nachbarschaft sein. Auch soll es kulturelle und Bildungsangebote vor Ort geben. Dafür ist das geplante Haus der Begegnung sehr wichtig. Wir setzen dabei auf Mitspieler und ein Netzwerk auch aus den umliegenden Quartieren.

Pandemiebedingt gibt es aktuell keine Veranstaltungen zu dem Projekt?

Wir hatten schon verschiedene Abendveranstaltungen seit 2018. Wir hoffen, dass wir diese noch vor der Sommerpause fortsetzen können.

Es gibt ja durchaus schon ein bisschen was zu sehen vor Ort.

Ja, das Gelände ist eingezäunt und gerodet. Es ist gut zu erkennen, dass hier etwas entsteht. Und wir freuen uns, dass diese Vision von Individualität und Gemeinschaft, nachhaltig und gut vernetzt, in die Umsetzung geht.

Zur Person

Ulrike Gentner (60) ist stellvertretende Direktorin des Heinrich-Pesch-Hauses. Die gebürtige Aalenerin hat Theologie und Pädagogik mit Schwerpunkt Weiterbildung studiert und lebt in Mannheim.

Zur Sache: Heinrich-Pesch-Siedlung

Auf einem zehn Hektar großen Gelände westlich des Heinrich-Pesch-Hauses sollen 580 Wohnungen für bis zu 1500 Menschen entstehen. Vor drei Jahren begannen die ersten Planungen für diese Nachbarschaft, in der es um mehr als nur Wohnen gehen soll: Dazu soll nicht nur die Mischung aus Miet- und Eigentumswohnungen für alle gesellschaftlichen Schichten und Generationen beitragen, sondern auch das soziale Konzept. Ein Begegnungshaus, ein Tante-Emma-Laden und ein Café, die sich um einen zentralen Platz gruppieren, sollen das Miteinander der Bewohner fördern. Concierge und Quartiersmanager werden Ansprechpartner für die Bewohner in der verkehrsberuhigten Siedlung sein. Das Gelände wird in fünf Bauabschnitten erschlossen. Träger des Projekts sind das Heinrich-Pesch-Haus und der Jesuitenorden sowie die katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigshafen. Kooperationspartner sind der Caritasverband für die Diözese Speyer, die kommunale Wohnungsbaugesellschaft GAG, die Sparkasse Vorderpfalz und die Stadt Ludwigshafen.