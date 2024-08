Mit Musik kamen alle Bandmitglieder von „Ähm Nö“ in ihrem früheren Leben bereits in Berührung. Aber der Traum, in einer Band zu spielen, blieb den Ü-50ern bis vor wenigen Jahren unerfüllt. Viele haben sich an ein neues Instrument gewagt, manche an eins, mit dem sie keine Solisten mehr sind. Ein Besuch im Probenraum der Musikschule „Mannheimer Rakete“.

„Wollt ihr ,Rescue Me’ noch einmal spielen?“, fragt Musikcoach Philipp Sengle die Hobbymusiker im Probenraum der Mannheimer Rakete. Einige brummeln zustimmend,