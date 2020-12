Eine 38-Jährige ist am Sonntag um 11 Uhr in einer Kirche im Stadtteil Friesenheim (Hölderlinstraße) bestohlen worden, wie die Polizei mitteilt. Als die Frau eine Kerze am Altar anzündete, stahl ein Unbekannter Handy sowie Geldbeutel aus ihrer Handtasche. Diese lag auf einer Sitzbank. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963-2122.