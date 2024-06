In ein Café in der Innenstadt sind unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 0 und 14.15 Uhr eingebrochen. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden in dem Lokal in der Bismarckstraße mehrere Automaten aufgebrochen. Ob etwas beziehungsweise was genau entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei such Zeugen, die am Donnerstag verdächtige in der Bismarckstraße gesehen haben und Hinweise geben können: Telefon 0621 963-2122.