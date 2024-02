Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Buchhandlung im Quadrat O4 in Mannheim eingebrochen. Dabei hebelten sie laut Polizei mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und beschädigten diese dabei erheblich. Im Geschäft verwüsteten sie die Räumlichkeiten. Neben einer kleinen Summe Bargeld erbeuteten die Einbrecher Drucke sowie eine Künstlermappe. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter 0621 1258-0 zu melden.