Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Welche Grenzen Bab L’Bluz überschreiten, sieht man schon an den Instrumenten: Die archaisch wirkenden gitarrenähnlichen Instrumente vorne, dahinter am Schlagzeug auch ein digitales Sampling-Pad. Und Frontfrau Yousra Mansour dürfte eigentlich gar nicht singen. Auf das Konzert im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus durfte man also gespannt sein.

Die Band gibt es erst seit 2018, aber das Quartett legte aus dem Stand einen raketenhaften Aufstieg hin und ist heute auf der ganzen Welt unterwegs. Im Kulturzentrum Das Haus merkte man schnell,