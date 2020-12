Unbekannte sind am Wochenende in eine Arztpraxis in der Saarlandstraße (Süd) eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume und stahlen 150 Euro Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Einbruch. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.