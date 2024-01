Einen Tresor mit Bargeld und Medikamenten sowie mehrere Beautyprodukte haben Unbekannte aus einer Apotheke in der Leininger Straße gestohlen. Sie sind laut Polizei zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7.35 Uhr, in die Apotheke in der Gartenstadt eingebrochen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 10.200 Euro. Da der Tresor sehr schwer ist, dürften die Täter einen mobilen Hubwagen oder ein ähnliches Transportmittel genutzt haben, vermutet die Polizei. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.