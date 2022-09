Unbekannte sind laut Polizei in insgesamt 17 Gartenparzellen im Bereich der Riedstraße (Maudach) eingebrochen. Hauptsächlich wurden Kabel und Solarbatterien entwendet. Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Bemerkt wurden die Einbrüche am 14. September. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.