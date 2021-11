Seit Mittwoch ist das Landesimpfzentrum in der Walzmühle wieder geöffnet. Bereits am Vormittag zogen sich lange Schlangen von Impfwilligen durch das Gebäude. Auch ohne Termin waren viele Menschen gekommen, die lange Wartezeit in Kauf nahmen, um eine Impfung gegen Covid-19 zu erhalten. Möglich sind Booster- sowie Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab zwölf Jahren.