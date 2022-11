Für bewegungseingeschränkte und bettlägerige Personen bietet das Impfzentrum Ludwigshafen für einen Zeitraum von vier Wochen Termine für Impfungen – Erst-, Zweit- sowie Auffrischimpfungen – gegen das Coronavirus an. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Für Menschen ab dem Alter von fünf Jahren, die wegen ihres körperlichen Zustands nicht in der Lage sind, einen Impftermin im Pfalzbau wahrzunehmen, können demnach ab Montag, 21. November, während der Öffnungszeiten des Impfzentrums unter Telefon 0621 504-6722 Impftermine in häuslicher Umgebung vereinbart werden. Auch per E-Mail (impfzentrum@ludwigshafen.de) sei es möglich, einen Termin zu erhalten. Werde ein entsprechender Termin vereinbart, dann suche ein Arzt den Impfling in dessen Wohnung auf, um dort das Vakzin des Herstellers Biontech zu verabreichen, so die Verwaltung.