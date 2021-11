Ab Mittwoch, 24. November, sind im Landesimpfzentrum in der Walzmühle wieder Booster- sowie Erst- und Zweitimpfungen für Personen ab zwölf Jahren möglich. Wer Wartezeit in Kauf nimmt, kann auch ohne Termin vorbeikommen und eine Impfung gegen Covid-19 erhalten.

Zurückgreifen kann die Stadt bei der Wiedereröffnung des Landesimpfzentrums in der Walzmühle auf das bewährte Team, das auch schon von Januar bis September dort tätig war. „Wir haben einen sehr guten Personalstamm und konnten die Rahmenverträge mit Ärzten, Sanitätern und Apothekern größtenteils wieder reaktivieren“, sagt Koordinatorin Ramona List. Insgesamt werde es im Impfzentrum rund 600 Impfungen pro Tag geben, bis Mitte Dezember seien die Termine bereits ausgebucht. Eine Anmeldung zur Impfung ist über die Internetseite www.impftermin.rlp.de möglich.

„Wir haben aber auch die Möglichkeit, auf Laufkundschaft zu reagieren“, sagt List. Konkret heißt das, dass diejenigen, die Wartezeiten in Kauf nehmen, auch ohne Termin in der Walzmühle vorbeikommen und dort eine Impfung gegen Covid-19 erhalten können. Bezüglich der derzeitigen Diskussion um eine mögliche Rationierung des Biontech-Impfstoffs sagte List: „Bisher haben wir keine konkreten Vorgaben, der Impfstoff von Biontech ist vorrätig, und wir können ihn auch weiter bestellen.“

Mietvertrag verlängert

Auch in Sachen Mietvertrag gibt es Neuigkeiten: In der Vergangenheit hieß es, dass die Räume des Landesimpfzentrums in der Walzmühle nur bis 31. Dezember gemietet seien und der Vertrag dann auslaufe. „Es bestehen Verlängerungsoptionen“, sagte Ramona List jetzt allerdings gegenüber der RHEINPFALZ. Um flexibel auf die weitere Entwicklung reagieren zu können, habe man den Mietvertrag bereits bis Ende Februar verlängert, eine nochmalige Verlängerung, etwa bis Ende April, sei ebenfalls möglich.

Eigentümer der Walzmühle ist die Mannheimer Pro Concept AG. Man unterstütze die Wiedereröffnung des Impfzentrums und stelle der Stadt die Räume so lange zur Verfügung, wie sie gebraucht werden, sagte Awes Khan, Leiter Immobilien bei Pro Concept auf Anfrage. Die Planungen für den Umbau der Walzmühle „laufen auf Hochtouren“, sagte Khan. Das Impfzentrum beeinträchtige diese nicht. Der Bauantrag soll im Frühjahr eingereicht werden. Geplant ist, die Walzmühle zum Nahversorgungszentrum mit unter anderem einem Vollsortimenter und einem Discounter umzuwandeln.