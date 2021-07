Im Landesimpfzentrum in der Walzmühle in Süd sind bisher – Stand: 30. Juni – insgesamt 66.810 Corona-Impfungen verabreicht worden. Davon waren 38.247 Erst- und 28.563 Zweitimpfungen. Unter den Geimpften waren auch Personen, die ihren Wohnsitz nicht in Ludwigshafen haben. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Das Impfzentrum wurde am 7. Januar eröffnet. Die Anzahl geimpfter Personen, die im Ludwigshafener Stadtgebiet wohnen, beträgt Landesangaben zufolge – ebenfalls Stand: 30. Juni – 64.526 (44.324 Erst-, 20.202 Zweitimpfungen). Bei der Bevölkerung über 18 Jahre wird damit nach Angaben der Verwaltung eine Quote von rund 54 Prozent erreicht. Bei den Zweitimpfungen beträgt die Quote etwa 32 Prozent.