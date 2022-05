Vor zwei Wochen hat das Landesimpfzentrum seine Arbeit im Pfalzbau aufgenommen, seither sind dort rund 190 Impfungen gegen Covid-19 verabreicht worden. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. War das Impfzentrum bisher montags bis freitags, jeweils von 13 bis 17 Uhr, geöffnet, wird sich dies ab Mittwoch ändern. Wegen steigender Außentemperaturen in den Sommermonaten will die Stadtverwaltung ein Alternativangebot zu den bisher bestehenden, nachmittäglichen Öffnungszeiten machen. Demzufolge ist es im Landesimpfzentrum im Pfalzbau ab Juni dienstags und freitags möglich, von 8 bis 13 Uhr Corona-Schutzimpfungen – also Erst-, Zweit- sowie Auffrischimpfungen – mit oder auch ohne vorherige Anmeldung zu erhalten. Die Öffnungszeiten für Montag, Mittwoch und Donnerstag – 13 bis 17 Uhr – bleiben der Verwaltung zufolge unverändert.

Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen lag am Montag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 103,2, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 106,0. Für die Berechnung der Inzidenz ausschlaggebend sind einzig und allein die mittels PCR-Test laborbestätigten Meldefälle. Für das Stadtgebiet werden derzeit 1157 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 1383.