Als eines von landesweit 32 Impfzentren hatte das Impfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle am 7. Januar seine Pforten für die Öffentlichkeit geöffnet. Seitdem (Stand 27. September) wurden dort insgesamt 93.296 Impfungen gegen Covid-19 verabreicht. Davon waren 48.702 Erstimpfungen und 44.594 Zweitimpfungen.

Am Donnerstag, 30. September, von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, öffnet das Impfzentrum in der Walzmühle zum letzten Mal, danach wird es bis 31. Dezember in den sogenannten Standby-Modus versetzt. Das bedeutet: Die Infrastruktur des Impfzentrums liegt auf Eis, bleibt vorerst jedoch erhalten, so dass das Hochfahren des Betriebs schnell wieder möglich ist.

Die höchste Anzahl der an einem Tag durchgeführten Impfungen in der Walzmühle lag nach Angaben der Stadt bei rund 1200. Im Impfzentrum eingesetzt waren in den Monaten seines Betriebs rund 180 Personen inklusive Rettungsassistenten, Notfallsanitäter für die Erste-Hilfe-Station sowie Bürokräfte. Für die An- und Abmeldung sind laut Stadt zirka 15 externe Bürokräfte eingestellt worden, eine identische Anzahl von Mitarbeitern der Stadtverwaltung habe über die ganze Zeit hinweg, teilweise auch temporär, im Impfzentrum unterstützt – als Hausmeister, Bürokraft oder bei der Koordination.

Wie das Landesgesundheitsministerium am Mittwoch auf Anfrage mitteilt, liegt in Ludwigshafen die Quote der vollständig geimpften Personen (Bevölkerung über 12 Jahren) bei rund 67 Prozent. Die Quote bei den Erstimpfungen liegt bei etwa 68 Prozent. Zu berücksichtigen sei, dass derzeit nicht alle Betriebsarztimpfungen von der Impfdokumentation verzeichnet werden und Impfungen der Hausärzte unter der Annahme berücksichtigt werden, dass der Impfort des Impflings auch dessen Wohnort entspricht.

Fürs Impfen gegen Covid-19 in den Hausarztpraxen soll in Ludwigshafen laut Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) auch weiterhin die Werbetrommel gerührt werden, etwa mit Flugblättern, die bei Institutionen wie der Industrie- und Handelskammer, beim Ärztenetzwerk Golu oder den Tochtergesellschaften der Stadt ausliegen, beziehungsweise via Internet veröffentlicht werden. Impfbusse des Landes sollen das Angebot komplettieren und würden auch künftig durchs Stadtgebiet touren.