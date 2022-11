Die Stadt Mannheim stellt den Betrieb seines Kommunalen Impfzentrums im Stadtteil Neckarau am 9. Dezember ein. Darüber informierte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) den Gemeinderat. Im Impfzentrum zunächst auf dem Maimarkt, dann im Rosengarten oder nun zuletzt in Neckarau – zahlreiche Helfer von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Gesundheitsamt und weiteren Bereichen der Verwaltung sowie viele ehrenamtliche Kräfte waren im Einsatz. Damit gehen auch in Mannheim die Impfungen gegen das Coronavirus komplett in die medizinische Regelversorgung durch die niedergelassenen Ärzte.