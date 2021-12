Seit der Wiedereröffnung des Landesimpfzentrums in der Walzmühle am 24. November sind mehr als 10.000 Impfungen erfolgt. Das sagte Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD) am Montag im Stadtrat: 7197 Booster-, 2423 Erst- und 532 Zweitimpfungen. Die Impfquoten für Erst- und Zweitimpfungen in Ludwigshafen liegen derzeit jeweils bei knapp über 73 Prozent, die Quote für Drittimpfungen liegt nach Angaben von Schwarz bei 24 Prozent. Die Möglichkeit des Impfens ohne Termin besteht am Landesimpfzentrum in der Walzmühle nicht mehr, eine Terminvereinbarung muss über das Portal des Landes www.impftermin.rlp.de erfolgen.

Die Corona-Inzidenz liegt in Ludwigshafen am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 350,6 (Vortag: 297,9), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 330,8 (290,1). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,58 pro 100.000 Einwohner (3,94). Der nächste Halt eines Impfbusses in Ludwigshafen ist am Donnerstag, 16. Dezember, 8 bis 16 Uhr, an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in der Ernst-Boehe-Straße 4.