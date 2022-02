Das Impfzentrum Ludwigshafen in der Walzmühle ändert ab Montag, 7. März, seine Öffnungszeiten. Künftig erfolgen Corona-Schutzimpfungen in der Walzmühle nur noch nachmittags in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr. Damit trage das Impfzentrum der derzeit geringen Anzahl an Impfterminen Rechnung, teilt die Stadt weiter mit. Falls die Nachfrage wieder zunehme, könne das Impfzentrum die Öffnungszeiten wieder verlängern. Unterdessen lag die Corona-Inzidenz am Montag in Ludwigshafen bei 686,2 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Laut Landesuntersuchungsamt gibt es 6125 aktuelle Fälle im Stadtgebiet. Im Vergleich zum Vortag sind 189 Fälle hinzugekommen. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 669,4. Dort sind 5220 aktuelle Fälle registriert worden.