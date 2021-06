Seit Freitag ist im Landesimpfzentrum in der Walzmühle der digitale Impfnachweis erhältlich. Das hat die Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite und per Instagram mitgeteilt. Der Ausdruck des QR-Codes erfolge beim Impftermin an der Abmeldung. Voraussetzung ist laut Stadt, dass die Impfungen auch tatsächlich im Impfzentrum stattfinden. „Die bereits vollständig geimpften Personen erhalten den QR-Code per Brief und/oder E-Mail“, heißt es weiter. Wer einen solchen Code bekommen hat, kann ihn anschließend in die CovPass-App oder in die Corona-Warn-App einscannen und bei Bedarf vorzeigen.