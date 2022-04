Zum beabsichtigten Standortwechsel des Landesimpfzentrums von der Walzmühle in den Pfalzbau hakt die Fraktion Grünes Forum im Stadtrat am Montag nach. „Wir fragen, ob das geplante Impfzentrum im Pfalzbau Auswirkungen auf die jährlichen Festspiele im Herbst haben könnte. Außerdem möchten wir sichergestellt wissen, dass der Pfalzbau auch weiterhin als Ausweichquartier für das Mannheimer Nationaltheater trotz Impfzentrum zur Verfügung steht. Zudem interessiert uns, in welchem Umfang das Impfzentrum im Pfalzbau eingerichtet werden soll“, sagt Fraktionschef Raik Dreher, der Mitglied im Kulturausschuss ist.