Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten begrüßt die Entscheidung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), dass für Ludwigshafen geplante Corona-Impfzentrum in der Walzmühle anzusiedeln. „Wir hatten bereits im Vorfeld den Standort Eberthalle kritisiert und uns dafür ausgesprochen, dass auch andere Varianten in der Stadt geprüft werden, unter anderem auch die Walzmühle. Nun kommt die Walzmühle“, teilt dazu Fraktionschef Raik Dreher mit. „Wir sind der Oberbürgermeisterin dankbar, dass sie beherzt diese Entscheidung getroffen hat und damit die Eberthalle vom Tisch ist. Zum einen garantiert das den weiteren Spielbetrieb der Eulen. Zum anderen kann die professionelle und unbürokratische Zusammenarbeit mit dem Eigentümer nur förderlich für ein neues Rathaus in der Walzmühle sein.“