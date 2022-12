Mehr als 140.000 Schutzimpfungen gegen Corona wurden in den beiden Ludwigshafener Impfzentren in den vergangenen Jahre verabreciht: zünächst in der Walzmühle, wo knapp 3000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung standen, dann im Pfalzbau-Foyer (1000 Quadratmeter). Am Donnerstag ist nun auch der zweite Standort geschlossen worden. Warum und welche Bilanz die Oberbürgermeisterin zieht, lesen Sie hier.