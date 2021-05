Mit seinen drei Impfstraßen und bei einem Zwei-Schicht-Betrieb, könnten im Ludwigshafener Impfzentrum bei voller Auslastung rund 10.000 Impfungen innerhalb von fünf Tagen verabreicht werden. Dies teilt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mit. Gemessen an dieser Maximalauslastung sei in der kommenden Woche, zwischen 31. Mai und 6. Juni, bei rund 4.500 angesetzten Impfungen jedoch nur mit einer Auslastung von 45 Prozent zu rechnen. Insgesamt wurden im Impfzentrum in der Walzmühle nach Angaben der Stadt bisher 43.928 Impfungen durchgeführt. Die Anzahl der Erstimpfungen liegt bei 30.523, mit der Zweitimpfung abgeschlossen wurden 13.405 Impfserien. Auch in Abhängigkeit vom durch das Land Rheinland-Pfalz zugewiesenen Kontingent an Corona-Impfstoff, ändere sich die Auslastung des Impfzentrums von Woche zu Woche.

