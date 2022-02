In wenigen Tagen wird im Landesimpfzentrum in der Walzmühle auch mit dem Vakzin des US-Herstellers Novavax geimpft. Für die kommende Woche liegen dafür bisher rund 725 Registrierungen vor, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Mehr als 300 dieser Immunisierungen gegen Covid-19 seien dabei für den ersten Impftag am Montag angesetzt: „Diese Zahl erlaubt es, bei einem dann möglicherweise höheren Aufklärungsbedarf wegen des neuen Wirkstoffes ausreichend Zeit für Aufklärung und Information zu haben“, sagt ein Sprecher.

Dass das Tempo beim Impfen in Deutschland deutlich nachgelassen hat, zeigt sich auch in Ludwigshafen. In der vergangenen Woche waren es insgesamt noch 488 Impftermine, die in der Walzmühle stattfanden. In rund 50 Fällen pro Tag sei die Spritze mit Termin, also nach einer Registrierung auf der Internetseite impftermin.rlp.de erfolgt. Ebenfalls zirka 50 Impfungen pro Tag hätten ohne vorherige Terminvereinbarung stattgefunden. Zum Vergleich: Die höchste Anzahl an Impfungen, die an einem Tag in Walzmühle bisher verabreicht wurde, lag bei 1300.