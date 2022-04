Das Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle bleibt über die Osterfeiertage von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen. Ab Dienstag sind Corona-Schutzimpfungen wieder im Zeitraum zwischen 13 und 17 Uhr und montags bis freitags möglich, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats ist ein Umzug des Impfzentrums von der Walzmühle in den Pfalzbau in nächster Zeit geplant. Denn der Mietvertrag für die ehemaligen Real-Flächen in dem Einkaufszentrum läuft am 31. Mai aus. Als Ersatz will die Stadt Räumlichkeiten im Pfalzbau anbieten. Die Anzahl der Impfungen ist in den vergangenen Wochen deutlich gesunken: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden im Monat März insgesamt 1423 Spritzen gegen Covid-19 gesetzt. Zum Vergleich: Zu Spitzenzeiten wurden 1400 Menschen an einem Tag geimpft. Unterdessen sinkt die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen weiter. Am Donnerstag meldete das Landesuntersuchungsamt einen Wert von 574,9 für die Stadt (Vortag: 596,9). Im Rhein-Pfalz-Kreis ist der Wert von 704,3 auf 728,9 leicht gestiegen.