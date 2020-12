Mit dem Impf-Marathon im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle in Süd (Yorckstraße) soll am 4. Januar begonnen werden. Das kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstagmittag bei einem Presserundgang im ehemaligen Real-Supermarkt an. Mobile Impfteams, die die zwölf Ludwigshafener Alten- und Pflegeheime betreuen, sollen bereits am 27. Dezember ausschwärmen – sobald der Impfstoff eingetroffen ist.

Knapp 250 Personen täglich

Im Impfzentrum selbst, auf einer Fläche von rund 2700 Quadratmetern, sollen zu Beginn täglich knapp 250 Personen durchgeschleust werden – jeweils acht Personen im 15-Minuten-Rhythmus. Zunächst in einer „Impfstraße“, die jeweils zwei Ärzte, ein Apotheker und zusätzliches medizinisches Personal betreuen. Eine zweite Impfstraße ist bereits eingerichtet. Sie soll in Betrieb genommen werden, wenn die erste Impfwelle nach drei Wochen absolviert ist und bei den ersten „Impflingen“ die zweite Impfung ansteht.

Werktags von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Maximal fünf Impfstraßen können laut Steinruck eingerichtet werden. Kapazitäten dafür gibt es im ersten Stock des ehemaligen Real-Markts, den die Stadt dann bei Bedarf zusätzlich von Walzmühle-Betreiber Pro Concept anmieten würde. Zu erreichen ist er über Rolltreppen. Geöffnet ist das Impfzentrum zunächst werktags von 10 bis 17 Uhr. Die Öffnungszeiten könnten je nach Bedarf erweitert werden, versicherte die OB. Über das Impfzentrum informiert die Stadt auch im Netz unter www.ludwigshafen.de.

