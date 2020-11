Bis 15. Dezember soll feststehen, wo in der Region Corona-Impfzentren eingerichtet werden. Das hat Landrat Clemens Körner (CDU) gegenüber der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Beim Rhein-Pfalz-Kreis ist das Gesundheitsamt angesiedelt, das zudem für die Städte Speyer, Frankenthal und Ludwigshafen zuständig ist. Laut Körner fand am Mittwochmorgen ein Austausch mit den Verwaltungsspitzen der drei Städte statt. Während in Speyer und Frankenthal sowie im Rhein-Pfalz-Kreis die Standortsuche noch laufe, habe sich die Stadt Ludwigshafen auf die Eberthalle als Impfzentrum festgelegt. Bund und Land finanzieren laut Körner bis zum 31. Dezember 2021 den Betrieb der Impfzentren. In Betrieb gehen sie, sobald ein Impfstoff vorliege.

Ab 2022 werde das Impfen wohl in die Zuständigkeit der niedergelassenen Ärzte übergehen, so Körner. Noch unklar ist, was die Standortentscheidung in Ludwigshafen für die „Eulen“ bedeutet: Denn die Bundesliga-Handballer bestreiten in der Eberthalle ihre Heimspiele.

