Die Landesimpfzentren in Ludwigshafen und Schifferstadt sollen am Montag, 11. Januar, planmäßig öffnen. Das bestätigten führende Vertreter der Stadt- und der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises der RHEINPFALZ. Sowohl Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck als auch Kreisbeigeordnete Bianca Staßen richteten einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung, an Silvester auf Partys und das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu verzichten.

„Intensivstationen sind voll“

„Die Intensivstationen der Krankenhäuser sind voll. Lassen Sie es dieses Jahr mit dem Böllern – auch aus den Fenstern heraus oder vom Balkon, selbst wenn wir Letzteres nicht verbieten können“, sagte Steinruck. „Bitte keine Silversterpartys veranstalten und wegen der Verletzungsgefahr auch kein Feuerwerk. Die Infektionszahlen sind immer noch sehr hoch, die Krankenhäuser brauchen keine zusätzliche Belastung“, meinte Staßen.