Schritt für Schritt geht es mit dem Impfmarathon in den zwölf Ludwigshafener Alten- und Pflegeheimen voran: Seit Montag sind Bewohner und Pflegekräfte in bisher drei Senioreneinrichtungen und damit rund 300 Personen von den mobilen Impfteams geimpft worden, berichtete Impfkoordinatorin Ramona List am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage: das Haus Friesenheim, das Schillerwohnstift (Oggersheim) und das Vitanas-Seniorenzentrum (Süd). Am Mittwoch ist das mobile Impfteam in einer weiteren Einrichtung zugange, am Donnerstag folgt das fünfte Heim. Deren Namen werden vorerst nicht genannt, um den Ablauf nicht zu gefährden. Am 4. Januar soll es mit den nächsten Einrichtungen weitergehen. Inzwischen seien mehrere mobile Impfteams im Einsatz, sagte List, nachdem am 27. Dezember ein Team gestartet war.