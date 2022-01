Im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle sind Impfungen – Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen – für Personen ab dem Alter von fünf Jahren ohne vorherige Anmeldung möglich, wie die Stadtverwaltung informiert. Während den Betriebszeiten des Landesimpfzentrums, also zwischen 9.30 und 17 Uhr, besteht die Möglichkeit, dort ohne Termin vorbeizukommen und sich impfen zu lassen. Es werden mRNA-Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna verabreicht. Um ein solches kurzfristiges Angebot nutzen zu können, müssen Erwachsene, die eine Impfung haben wollen, den Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – den Impfausweis mitbringen. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden und sollten ebenfalls nach Möglichkeit ihren Impfpass dabeihaben.