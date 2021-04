Die fünfköpfige Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten fordert die Stadtverwaltung auf, zu prüfen, ob das Trierer Modell in Ludwigshafen übernommen werden kann. Hintergrund: Oberbürgermeisterin hatte in der RHEINPFALZ vom 15. April verkündet, dass im Impfzentrum in der Walzmühle bis zu 300 Termine unentschuldigt nicht wahrgenommen würden.

„Nicht entsorgen, sondern verimpfen“

„Wir sind der Auffassung, dass die dadurch entstehenden Impfreste nicht entsorgt, sondern noch am gleichen Tag verimpft werden“, sagt Fraktionssprecher Raik Dreher. Beispielgebend sei hier die Stadt Trier. „Alle Einwohner des Landkreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier, die 60 Jahre oder älter sind, können sich online auf einer Warteliste für Impfreste registrieren lassen. Wenn jemand seinen Termin nicht wahrnimmt, werden die Kandidaten von der Warteliste per SMS benachrichtigt“, schildert Dreher. Die Auswahl der Ersatzkandidaten erfolge über einen Zufallsgenerator. Wer dann kurzfristig geimpft werden wolle, müsse innerhalb von 30 Minuten am Impfzentrum Trier erscheinen.

„Mit Mut anders handeln“

„Wir als Fraktion sind der Auffassung, dass diese Impfdosen auf keinen Fall in der derzeitigen dritten Welle der Pandemie entsorgt werden dürfen. Zwar ist für die Priorisierung der Bundesgesetzgeber zuständig, in dieser außerordentlichen und außergewöhnlichen Situation muss aber im Sinne einer beherzten Anti-Corona-Politik mit Mut anders gehandelt werden. Der Stadtvorstand muss sich mit den entsprechenden Stellen im Land ins Benehmen setzen, damit eine Lösung gefunden wird, bei der kein Impfstoff vernichtet wird.“