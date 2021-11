Der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (49, SPD) kritisiert die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (41, CDU), die Auslieferungen von Biontech-Impfstoff bremsen zu wollen. „Durch die kurzfristige Ankündigung Spahns, die Biontech-Auslieferungen drosseln und stattdessen vermehrt Moderna an die Hausärzte ausliefern zu wollen, droht ein Rückschlag bei der Booster-Kampagne. Für unsere äußerst engagiert arbeitenden Arztpraxen bedeutet eine so kurzfristige Maßnahme erheblichen Mehraufwand, der mit einer Woche Vorlauf schwer zu stemmen ist. Vom steigenden Beratungsbedarf ganz zu schweigen“, so Schreider.

Mit genügend Vorlauf ankündigen

„Hätte sich Spahn schon im Sommer gewissenhaft um eine Booster-Kampagne gekümmert, stünden wir jetzt deutlich besser da. Man hätte die Auslieferung der Impfstoffe viel besser steuern können, um etwa auch Moderna gezielt in die Impfzentren zu liefern“, sagt Schreider und betont: „Solche Ankündigungen macht man nicht überraschend abends am Wochenende, sondern kündigt sie mit genügend Vorlauf an. So könnte man die Unterschiede der Vakzine erklären und den niedergelassenen Hausärzten ausreichend Zeit für eine mögliche Umstellung geben.“

Probleme bei Terminplanung

Stattdessen drohten nun Probleme bei der Terminplanung vieler Praxen: „Spahn sollte deshalb seine kurzfristige Ankündigung zurücknehmen. Der Impfstoff von Moderna ist leistungsstark und basiert auf derselben Technologie wie das Biontech-Vakzin – trotzdem braucht es für dessen Verabreichung mehr Vorlauf, gerade auch hinsichtlich des Beratungsbedarfs“, so Schreider. Der Sozialdemokrat setzte sich bei der Bundestagswahl Ende September als Direktkandidat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal durch.