Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

200 Meter oder auch über zwei Stunden Wartezeit lagen in Edigheim vor dem erhofften Stempel im Impfpass. Dabei war die Aktion am Schulzentrum weit mehr als ein Impfbus. Dank der Integrierten Gesamtschule, die Mensa und Turnhalle bereitstellte, schlug hier ein kleines mobiles Impfzentrum mit fünf Injektionsstellen seine Zelte auf.

Die Zufahrt durch die Mühlaustraße ist schon an einem normalen Schultag ein echtes Nadelöhr. Am Freitagmorgen nahm die Verkehrsdichte in Richtung Schulparkplatz und Haupteingang aber beinahe