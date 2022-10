Die „Impfen-Hilft-Tour“, die in Kooperation mit der Bundesregierung über die Corona-Schutzimpfung informiert und eine Impfung direkt vor Ort anbietet, kommt nach Ludwigshafen. Der Impfbus macht am Montag zwischen 12 und 18 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie Halt. Das Team informiert in unterschiedlichen Sprachen über das Impfangebot. Die Corona-Inzidenz lag am Donnerstag in Ludwigshafen bei 431 Neuinfektionen binnen einer Woche. Die Dunkelziffer dürfte höher sein, weil es weniger Tests gibt. Rund 62.500 Corona-Fälle wurde bisher in Ludwigshafen registriert.