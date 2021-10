Ein Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Dienstag, 19. Oktober, in Mundenheim in der Wegelnburgstraße gegenüber des Franz-Heller-Platzes Station. Von 10 bis 18 Uhr haben Erwachsene sowie Kinder ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Mitzubringen ist der Ausweis und (wenn möglich) der Impfpass. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.