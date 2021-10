Am Dienstag, 19. Oktober macht einer der sechs Impfbusse des Landes Station in der Wegelnburgstraße (gegenüber Franz-Heller-Platz) in Mundenheim. Von 10 bis 18 Uhr sind Impfungen gegen Covid-19 ohne Anmeldung möglich. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz konnten seit August bereits mehr als 58.000 Schutzimpfungen an Impfbussen verabreicht werden, wie das Landesgesundheitsministerium mitteilt.