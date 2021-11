In dieser Woche macht der Impfbus des Landes noch einmal Halt in Ludwigshafen. Am Freitag, 26. November, 10 bis 18 Uhr, steht er an der LSC Bezirkssportanlage in der Niederfeldstraße 2 – und nicht (wie bisher angekündigt) in der Abteistraße. Laut Stadt sind mit dem Impfangebot alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren angesprochen, es sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Zur Impfung muss der Ausweis und sollte der Impfpass mitgebracht werden. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren können in Begleitung eines Elternteils geimpft werden. Verimpft werden laut Stadtverwaltung die Impfstoffe der Hersteller Johnson & Johnson und Biontech.