112 Menschen haben sich am Montag im Impfbus auf dem Edeka-Parkplatz in Oggersheim gegen Corona impfen lassen, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mitteilt. Dabei sei 100 Mal das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft worden, das nur einmal verabreicht werden muss, und zwölf Mal Biontech. Die Aktion mit Impfbussen wird von der Landesregierung initiiert und koordiniert und gemeinsam mit Kooperationspartnern umgesetzt: in diesem Fall mit dem DRK Landesverband Rheinland-Pfalz. Jeder, der gestern in der Schlange stand und geimpft werden wollte, sei auch geimpft worden. In den nächsten Tagen sind Busse an anderen Orten unterwegs. Nach Abschluss des ersten Tages der Aktion zieht die Landesregierung laut einer Sprecherin eine positive Bilanz. Es seien insgesamt landesweit 639 Dosen Johnson & Johnson und 448 Dosen Biontech verimpft worden. „Für alle Personen, die eine Erstimpfung mit Biontech im Impfbus erhalten, ist eine Zweitimpfung in einem umliegenden Impfzentrum gesichert“, sagte die Sprecherin. Ob die Zweitimpfung auch in einem Bus möglich ist, werde derzeit geprüft. Es sei auf jeden Fall ein weiterer Termin mit Impfbus in Ludwigshafen geplant, der in Kürze mitgeteilt werde. Die Corona-Inzidenz für Ludwigshafen lag am Dienstag bei 16,3, wie aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervorgeht. Im Rhein-Pfalz-Kreis betrug der Wert 13,6.